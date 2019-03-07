» » Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 30 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 30 тыс. человек

Сегодня, 09:43 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 10 марта, пересекли почти 30 тыс. человек. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что пассажирский и транспортный поток через КПВВ в оба направления динамичен и характеризуется некоторым ростом. Всего вчера пункты пропуска пересекли 29,9 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6910 человек и 950 транспортных средств;

"Марьинка" - 6605 человек и 1210 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5610 человек и 1190 транспортных средств;

"Гнутово" - 2985 человек и 785 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7765 человек.

Также сообщается, что сегодня утром в КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 30/40; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 10/20.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:40

Как будут голосовать военные в зоне ООС

Сегодня, 11:17

В оккупированном Луганске мужчина получил минно-осколочные ранения

Сегодня, 10:52

Украинцев предупредили о сильном ветре

Сегодня, 09:43

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 30 тыс. человек

Сегодня, 09:00

Ситуация в зоне ООС стабилизировалась

7-03-2019, 18:15

В Меловом пограничники задержали мужчину, находящегося в розыске

7-03-2019, 17:59

Какая погода будет в Украине 8 Марта

7-03-2019, 17:59

Какая погода будет в Украине 8 Марта

7-03-2019, 16:52

В РФ назначили психиатрическую экспертизу еще двум украинским морякам

7-03-2019, 16:12

Суд приговорил участника НВФ к 4 годам тюрьмы с испытательным сроком

7-03-2019, 15:46

Боевики в Донбассе создают "департаменты" по мобилизации

7-03-2019, 14:32

На Донбассе погиб воин 128-й ОГПБр Богдан Слобода

Новости Украины:

Сегодня, 12:16

Сегодня у православных начался Великий пост

Сегодня, 11:54

В Донецкой области пьяный водитель пытался уехать от спецназа

Сегодня, 11:20

РФ планирует провести в Крыму масштабные военные учения

Сегодня, 10:52

Украинцев предупредили о сильном ветре

Сегодня, 09:02

Пограничники задержали иностранца с 30 кг героина

9-03-2019, 15:16

Как измерить давление у ребенка

7-03-2019, 18:11

Климкин о Крыме: Через несколько лет будет уже 50 тысяч россиян

7-03-2019, 17:59

Какая погода будет в Украине 8 Марта

7-03-2019, 17:59

Какая погода будет в Украине 8 Марта

7-03-2019, 16:52

В РФ назначили психиатрическую экспертизу еще двум украинским морякам

7-03-2019, 15:59

В Покровске за жестокое обращение будут судить владельца «зоопарка смерти»

7-03-2019, 14:30

НАБУ пришло с обысками к Гладковским

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 