Ситуация в зоне ООС стабилизировалась

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе от начала суток понедельника, 11 марта, обстрелов не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Также сообщается, что за прошедшие сутки, 10 марта, российские оккупационные войска огонь по позициям Объединенных сил не открывали.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - отметили в ООС.