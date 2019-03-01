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В Меловом пограничники задержали мужчину, находящегося в розыске

Вчера, 18:15 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины обнаружили и задержали нарушителей украинского законодательства, находившихся в розыске, передает пресс-служба ведомства.

Так, вчера рейсом "Варшава - Харьков" в международный пункт пропуска "Харьков-аэро" прибыл гражданин Венгрии. В ходе прохождения паспортного контроля правоохранители выяснили, что мужчина находится в розыске представителями СБУ за присвоение и растрату имущества.

Также сегодня ночью представители Луганского отряда, сотрудники отдела пограничной службы "Меловое" обнаружили мужчину, гражданина Украины, который находился в розыске за кражу.

Сейчас правонарушители переданы компетентным правоохранительным органам.


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