В Меловом пограничники задержали мужчину, находящегося в розыске

Пограничники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины обнаружили и задержали нарушителей украинского законодательства, находившихся в розыске, передает пресс-служба ведомства.

Так, вчера рейсом "Варшава - Харьков" в международный пункт пропуска "Харьков-аэро" прибыл гражданин Венгрии. В ходе прохождения паспортного контроля правоохранители выяснили, что мужчина находится в розыске представителями СБУ за присвоение и растрату имущества.

Также сегодня ночью представители Луганского отряда, сотрудники отдела пограничной службы "Меловое" обнаружили мужчину, гражданина Украины, который находился в розыске за кражу.

Сейчас правонарушители переданы компетентным правоохранительным органам.