Какая погода будет в Украине 8 Марта

На выходных в Украине ожидается преимущественно теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Фейсбуке.

"Грейтесь, подставляйте нос солнышку, потому что на следующей неделе так не будет. Придет похолодание! А пока, 8, 9 и 10 марта в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня + 8 + 14 градусов, на Западе 8-9 марта + 10 + 17 градусов", - написала она.

По ее словам, на северо-востоке - Сумщина, Харьковщина - воздух будет свежим, + 5 + 9 градусов.

Однако она предупреждает, что ожидается порывистый сильный ветер.

"Завтра атмосферный фронт может нагнать тучи и даже покапать дождем на жителей западных и северных областей Украины. На юге, в центральной части и на Востоке будет сухая погода", - отметила синоптик.

В Киеве днем будет тепло завтра: ​​+12 + 15 градусов, порывистый ветер,и возможен небольшой дождь. 9 марта в столице ожидается комфортная погода, будет тепло и солнечно. А уже 10 марта вновь усилится ветер, увеличится облачность, пойдет дождь и с северных районов Киевщины начнет снижаться температура воздуха.

"Поэтому пока греемся, празднуем 8 марта, не празднуем 8 марта, просто любуемся цветами и ловим щеками солнце", - написала она.