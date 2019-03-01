В РФ назначили психиатрическую экспертизу еще двум украинским морякам

В отношении еще двух украинских моряков в РФ следственное Управление ФСБ России провело следственные действия.

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

Как отмечается, следственные действия были проведены в отношении Василия Сороки и Виктора Беспальченко.

"Как и в отношении шестерых военнопленных в предыдущие дни, сегодня двум военнопленным были представлены для ознакомления постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы", - сообщил Полозов.

Он отметил, что адвокаты отмечают недопустимость проведения подобной экспертизы в отношении военнопленных, как непредусмотреной третьей Женевской конвенцией. В то же время адвокаты заявили ходатайства о присутствии при проведении экспертизы в связи с необходимостью оказания юридической помощи военнопленным.

"Таким образом, за текущую неделю проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы было назначено следствием в отношении восьми военнопленных моряков. На следующей неделе планируется проведение данных следственных действий еще относительно двенадцати военнопленных", - добавил Полозов.