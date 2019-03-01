На Донбассе погиб воин 128-й ОГПБр Богдан Слобода

На Донбассе погиб воин 128-й ОГПБр Богдан СлободаСегодня, 14:32
В зоне проведения операции Объединенных сил погиб лейтенант Богдан Слобода из Новояворивска.
Об этом сообщает Львовская ОГА.
Богдан Слобода родился 13 мая 1997 года. Учился в Шкливской ООШ I-III степени. В 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. После окончания проходил службу по контракту в 128-й горно-штурмовой бригаде.
6 марта 2019 г. он получил пулевые ранения на территории Донецкой области.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего Героя.