На Донбассе погиб воин 128-й ОГПБр Богдан Слобода

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб лейтенант Богдан Слобода из Новояворивска.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

Богдан Слобода родился 13 мая 1997 года. Учился в Шкливской ООШ I-III степени. В 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. После окончания проходил службу по контракту в 128-й горно-штурмовой бригаде.

6 марта 2019 г. он получил пулевые ранения на территории Донецкой области.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего Героя.