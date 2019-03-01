ЦИК обратилась в СБУ из-за заявления «Нацдружин» о применении силы

Центральная избирательная комиссия обратилась к Службе безопасности Украины и Национальной полиции относительно заявления «Национальных дружин» о применении ее наблюдателями силы в случае фальсификаций на выборах, сообщили в пресс-службе ЦИК

Соответствующее постановление «Об обращении относительно необходимости обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года» было принято во время заседания комиссии 6 марта.

«В средствах массовой информации распространяются сообщения о возможности применения официальными наблюдателями от общественных организаций силы в случае обнаружения, по их мнению, нарушений закона во время выборов президента Украины. В частности, на сайте Радио Свобода размещена статья под названием «Наблюдатели от" Нацдружин» на участках могут действовать силой, если будут фальсификации – представитель», – говорится в сообщении.

Кроме того, Центризбирком получил обращение от общественной организации «Гражданское движение поддержки реформ» о том, что некоторые из организаций, которым ЦИК разрешила иметь официальных наблюдателей на выборах президента, причастны к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными РФ, и действуют на оккупированном Донбассе.

«Поэтому, не отрицая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, Центральная избирательная комиссия считает недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использования их в целях, не связанных с наблюдением за выборами», – подчеркнули в ЦИК.

Вместе с тем ЦИК обратила внимание официальных наблюдателей на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона при ведении наблюдения за ходом избирательного процесса очередных выборов президента Украины.

«Таким образом, ЦИК обратилась к СБУ для проведения проверки изложенных в этом постановлении и средствах массовой информации обстоятельств и в случае выявления оснований - принятия установленных законодательством мер реагирования, а также к Нациполиции с целью принятия мер по обеспечению законности и правопорядка во время выборов», - говорится в сообщении.