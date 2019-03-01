За сутки спасатели Луганщины дважды помогали водителям

За сутки спасатели Луганщины дважды помогали водителямСегодня, 10:21
За минувшие сутки спасатели Луганщины дважды оказали помощь водителям на автодорогах области.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
«За прошедшие сутки, 6 марта, спасатели Луганщины дважды оказали помощь водителям на автодорогах области. Сложная ситуация возникла на автодорогах Новоайдарского района и в городе Кременная. С помощью автомобилей повышенной проходимости и тросов были отбуксированы на безопасные участки дороги грузовик и карета скорой медицинской помощи», – сообщили в ГСЧС