За сутки спасатели Луганщины дважды помогали водителям

За минувшие сутки спасатели Луганщины дважды оказали помощь водителям на автодорогах области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 6 марта, спасатели Луганщины дважды оказали помощь водителям на автодорогах области. Сложная ситуация возникла на автодорогах Новоайдарского района и в городе Кременная. С помощью автомобилей повышенной проходимости и тросов были отбуксированы на безопасные участки дороги грузовик и карета скорой медицинской помощи», – сообщили в ГСЧС