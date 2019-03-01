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В Луганской и Донецкой областях за выборами будут наблюдать организации сотрудничающие с террористами?

Вчера, 20:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской и Донецкой областях за выборами будут наблюдать организации сотрудничающие с террористами?Центральная избирательная комиссия обратилась к СБУ с просьбой проверки информации о том, что среди общественных организаций, представители которых будут наблюдателями на выборах президента, есть причастные к сотрудничеству с боевиками в Донбассе. Такое решение принято 6 марта на заседании комиссии, сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК говорят, что к ним поступает информация о возможном использовании некоторыми наблюдателями своего статуса для незаконных целей.

Так, в комиссию поступило обращение от общественной организации Гражданское движение поддержки реформ. В документе говорится, что некоторые общественные организации, которые получили от ЦИК право направить своих представителей на выборы в качестве наблюдателей, "причастны к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Также в ЦИК обратили внимание на ситуацию с Нацдружинами, представитель которых заявил о намерении активистов организации использовать физическую силу на избирательных участках.

Не отрицая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, Центральная избирательная комиссия считает недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использования их в целях, не связанных с наблюдением за выборами.

ЦИК обратилась к СБУ с просьбой проверки изложенной информации, а также к полиции - с просьбой обеспечить правопорядок во время голосования.


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