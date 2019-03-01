На Донбассе за день зафиксировали пять обстрелов

В течение текущих суток боевики пять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем и минометов, потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня запрещенное Минскими договоренностями вооружение оккупанты применили семь раз, потратив 100 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм.

В частности, боевики дважды обстреляли район населенных пунктов Водяное и Лебединское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а также стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм вблизи села Гнутове.

Кроме того, боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм в районе поселков Новолуганське и Золотое-3.