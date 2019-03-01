По материалам Службы безопасности Украины будут судить трех организаторов псевдореферендума в Луганской области. Об этом пишет пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что трое местных жителей принимали активное участие в организации незаконного референдума в Лисичанске и поселке Марковка. Находясь в составе так называемых «участковых избирательных комиссий», злоумышленники также проводили антиукраинскую агитацию, направленную на нарушение территориальной целостности нашего государства.

Фигурантам дела, которые сейчас находятся на подконтрольной украинской власти территории, объявлено о подозрении в совершении преступления. Следователи СБУ завершили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовных производств по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

С начала этого года на Луганщине в судебные органы направлено уже десять обвинительных материалов уголовных производств в отношении организаторов псевдореферендума. К различным срокам лишения свободы приговорены четыре правонарушителя.

В частности, к семи годам заключения заочно приговорен бывший секретарь Лисичанского городского совета, двое ее сообщников - к шести годам лишения свободы