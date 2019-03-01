На Луганщине строят поселковую амбулаторию

В поселке Новопсков в настоящее время идет строительство амбулатории общей практики – семейной медицины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации

«Сейчас завершаются внутренние работы в кабинетах семейных врачей. Так, выполнена шпаклевка стен, смонтирована вентиляционная система, подготовлена основа для настила пола и завезена сантехника. На очереди начнутся работы по благоустройству территории», – говорится в сообщении.

Уточняется, что проект реализуется в рамках внедрения реформы первичного звена медицинской помощи, которая сейчас идет в Украине.