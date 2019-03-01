На ВНО-2019 записались более половины выпускников этого года

На ВНО-2019 зарегистрировались 57% от ожидаемого количества выпускников школ - в целом 185 тысяч.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"За 28 дней с начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрированы 185 535 человек. В процентном соотношении это составляет 57% от ожидаемого количества выпускников заведений общего среднего образования 2019 года, 50% от ожидаемого количества студентов заведений высшего образования, 46% учащихся (слушателей) учебных заведений профессионального (профессионально-технического) образования", - говорится в сообщении.

Активнее всего регистрируются абитуриенты на Днепропетровщине (18 466), в Киеве (17 159), а также в Харьковской (14 067) и Львовской (13 787) областях.

Уже традиционно больше всего выбирали тестирование по украинскому языку и литературе – 184 409, истории Украины – 122 916, математике – 87 002. Четвертый по популярности учебный предмет – английский язык (53 597), пятый – география (44 168).

В УЦОКО напомнили, что комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО руководители заведений образования направляют до 18 марта.

Устранить причины отказа в регистрации или внести изменения персональных данных можно до 25 марта. Внести изменения в регистрационные данные можно на сайте УЦОКО.

Как сообщал Укринформ, в 2019 году основная сессия внешнего независимого тестирования пройдет с 21 мая по 13 июня. С 14 июня по 25 июня - объявление результатов ВНО и ГИА. Дополнительная сессия ВНО пройдет с 26 июня по 12 июля.