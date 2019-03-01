В Кремле рассказали, почему не отправляют «гумконвои» на Донбасс

Россия продолжает оказывать «гуманитарную помощь» неподконтрольной украинским властям части Донбасса, делая это «исходя из реальных потребностей». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».

«Нет ничего другого. Это не значит, что эта практика [поставки российской "гумпомощи"] прервана. Там просто происходит оценка потребностей», – сказал Песков, отвечая на вопрос, почему в этом году не было поставок российской «гумпомощи» на Донбасс.

Песков уверяет, что в зависимости от того, какая «гумпомощь» требуется неподконтрольной украинским властям части Донбасса, принимаются соответствующие решения о ее поставке. «Здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах», – заявил пресс-секретарь президента РФ.