В Украине уменьшилось количество переселенцев

По состоянию на 4 марта, в Украине учтены 1 млн 364 тыс. 578 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Так, по состоянию на 25 февраля текущего года в Украине были учтены 1 млн 364 тыс. 611 переселенцев. То есть, за неделю количество зарегистрированных ВПЛ уменьшилось на 33 человека.