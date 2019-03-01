Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 35 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 5 марта, пересекли более 35 тыс. человек.

Сообщается, что пассажирский и транспортный поток на КПВВ остается динамичным и характеризуется некоторым ростом по сравнению с предыдущими сутками. Всего линию соприкосновения пересекли 35,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8340 человек и 985 транспортных средств;

"Марьинка" - 7495 человек и 1325 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6890 человек и 1210 транспортных средств;

"Гнутово" - 3875 человек и 880 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8780 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/30; "Марьинка" - 0/55; "Новотроицкое" - 15/40; "Гнутово" - 20/30.