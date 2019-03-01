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Нацдружины предупредили, что могут применять силу на избирательных участках

Сегодня, 10:40 citynews.net.ua | Напечатать

На избирательных участках возможно применение силы наблюдателями от общественной организации «Национальные дружины» в случае фальсификаций.

Об этом заявил представитель «Национальных дружин» Игорь Вдовин, сообщает Радио Свобода.

«Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения, - сказал Вдовин, - и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир (командир Нацдружин Игорь Михайленко в Telegram ранее заявил, что «если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем, не мешкая», - ред.).

Он уточнил, что такие потенциальные действия касаются не членов комиссий, а «случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов».

«Мы решили идти наблюдателями, потому что считаем, что это будут одни из самых грязных выборов», - сказал Вдовин. Он добавил, что «Национальные дружины» принимают участие в наблюдении за выборами, «чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан».

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на участках для голосования никто не сможет подменять силы МВД в их ключевых функциях. «Ни полиция, ни МВД ничего не боятся, в Украине нет сил, которые здесь могут пошатнуть украинскую государственность», - заявил он, добавив, что в МВД наработан инструментарий реагирования на нарушения.

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 11 января разрешила иметь официальных наблюдателей на выборах общественным организациям, среди которых были и «Национальные дружины».


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