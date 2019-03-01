Жительницу Лисичанска будут судить за участие в организации «референдума ЛНР»

На Луганщине будут судить жительницу Лисичанска за участие в проведении незаконного «референдума» в мае 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как установили правоохранители, в мае 2014 года женщина добровольно согласилась на участие в организации и проведении так называемого «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики» в качестве члена «участковой избирательной комиссии».

Работа «комиссии» была организована в здании школы, где обвиняемая принимала от местных жителей документы, сверяла их с имеющимися списками «избирателей» и выдавала «бюллетени».

По результатам предварительного расследования женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«Поскольку подозреваемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно содействовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас обвинительный акт вместе с соглашением о признании виновности направлен на рассмотрение в суд.

Согласно санкции статьи, женщине может грозить ограничение воли на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же самый срок.