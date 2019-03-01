Ситуация в зоне ООС на Донбассе остается напряженной

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 5 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Лебединского, Водяного, Широкино, Песков, Авдеевки и Крымского. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Кроме того, по данным разведки, вчера одного боевика ликвидировали, еще двое получили ранения. С утра обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.