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Боевики за день семь раз открывали огонь по позициям украинских военных

Вчера, 18:53 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 5 марта 2019 года, получили ранения два украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Указано, что в течение текущих суток противник семь раз открывал огонь по позициям украинских войск, при этом шесть раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли наши позиции:

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское;

из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Водяное;

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у села Широкино;

дважды, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески;

из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм.


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