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Синод ПЦУ обратился к украинцам перед выборами

Вчера, 16:30 citynews.net.ua | Напечатать

Священный Синод Православной Церкви Украины обратился к украинцам накануне выборов 2019, запланированных на 31 марта.

Об этом сообщает сайт ПЦУ.

В обращении украинцев призывают использовать время, оставшееся до дня голосования, для ознакомления с кандидатами и их программами, "чтобы в день голосования, 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор".

"От нашего выбора зависит приближение победы над агрессором и достижения не капитуляции перед врагом, к которой, говоря о мире, фактически призывают часть политиков, а настоящего справедливого мира", - говорится в обращении.

Также Синод призывает избежать подкупа избирателей и фальсификации результатов выборов, называя такие действия "нарушением заповедей Божиих".

"Дорогие избиратели! Снова, как и во время предыдущих выборов, напоминаем: не следует продавать свой голос ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания. Сделайте свой выбор честно и по совести, руководствуясь здравым смыслом и собственными мировоззренческими убеждениями", - добавляется в тексте обращения Синода.

Отметим, вчера, 4 марта, состоялось второе заседание Священного Синода во время которого было принято опубликования Обращения Священного Синода по поводу выборов президента Украины. Само обращение было опубликовано сегодня, 5 марта.


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