На Светлодарской дуге военнослужащие уничтожили огневую точку боевиков

На Светлодарской дуге военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили огневую точку боевиков «Прыщ».

Волонтер Юрий Москаленко опубликовал на своей странице в Facebook видео удара.

«Когда провокации оккупантов донимают, в дело вступают проверенные профессионалы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского... Только была уничтожено огневая точка «Прыщ»... Еще одним прыщем стало меньше на теле украинской земли… Ничего лишнего - просто адекватный ответ врагу», – написал он.