В оккупированном Луганске судят 82-летнего протестантского пастора

Сегодня, 5 марта, во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске, состоится «суд» над 82-летним протестантским пастором Анатолием Толстенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пастор Сергей Косяк.

«Сегодня в мессенджер получил вот такое молитвенное прошение: "Во вторник, 5 марта, в Луганске будет суд над пастором Толстенко Анатолием Федоровичем (ему 82 года), причина-проводит богослужения". Еще на двух братьев составили протокол. Церковь просит поддержать в молитве», – написал он.