Ощадбанк будет выдавать субсидии деньгами только после регистрации

Граждане, которые не являются пенсионерами, смогут получить субсидии деньгами с 12 числа каждого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанк.

Как отметили в пресс-службе, если субсидиант, который не является пенсионером, не имеет текущего счета в Ощадбанке, Министерство социальной политики направит адресное уведомление о сумме назначенной субсидии и механизм ее выплаты через Ощадбанк.

"Подчеркиваем, что для удобства необходимо перед посещением банка ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ на официальном сайте или в Контакт-центре Ощадбанка по тел.: 0800210800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по территории Украины)", - говорится в сообщении.

При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов "Быстрая копейка" субсидианту будет предложено открыть текущий счет, на который в дальнейшем будет зачисляться субсидия.

При этом, если субсидиант, который не является пенсионером, уже имеет текущий счет в Ощадбанке, на него будет зачислена субсидия.

В Ощадбанке отметили. что, что субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Они получат субсидию одновременно с пенсией через "Укрпошту" или на свой банковский пенсионный счет в обычные сроки.