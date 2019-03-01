Волкер призвал РФ немедленно освободить задержанных 100 дней назад украинских моряков

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию немедленно освободить захваченные 100 дней назад украинские суда и военных моряков.

«Сегодня 24 члена украинских экипажей отмечают 100 дней в российском заключении после того, как Россия неоправданно напала на корабли украинских ВМС возле Керченского пролива. Россия должна вести себя достойно великой нации и немедленно освободить экипаж и суда», – написал Волкер в Twitter.