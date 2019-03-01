Боевики вели огонь из танков и артиллерии, 1 военный погиб

За минувшие сутки, 4 марта, российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск, применив при этом 10 раз тяжелое вооружение, вследствие обстрелов один украинский защитник погиб, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции наших войск были обстреляны пять раз:

из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Лебединское;

дважды из минометов 120-го калибра - вблизи села Водяное;

из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Широкино;

из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у поселка Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник четыре раза обстрелял наших защитников:

из минометов калибра 120 мм в районе поселка городского типа зайцев;

из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Новотошковское;

из минометов калибра 82 мм - у села Крымское;

из стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб.

Личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств.

По данным разведки, 4 марта четыре оккупанта были уничтожены и один – ранен.

По уточненным данным, российско-оккупационные войска осуществили минометные обстрелы населенных пунктов зайцев и Новолуганское. Частично поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет.