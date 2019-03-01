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Боевики шесть раз обстреляли позиции подразделений ООС

Вчера, 18:55 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в понедельник, 4 март 2019 года, погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает Facebook пресс-центра ООС.

Указано, что в течение текущих суток противник шесть раз обстрелял позиции подразделений ООС с применением танков, артиллерийских систем и минометов.

Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов позиций наших войск:

из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Лебединское;

дважды, из минометов 120-го калибра - вблизи села Водяное;

из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Широкино;

из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у поселка Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов калибра 120 мм наших защитников в районе поселка городского типа Зайцево.

"В результате обстрелов один украинский защитник погиб. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - говорится в сообщении.


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