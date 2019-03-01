Российские оккупанты испытывают технику и проводят «учебные стрельбы» по позициям ВСУ

Российское оккупационное командование целенаправленно провоцирует эскалацию боевых действий на востоке Украины, в т.ч. в интересах выполнения заказов российских военных учебных и научно-исследовательских учреждений.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, одной из причин активизации на прошлой неделе обстрелов противником позиций Объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбе курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, прибывших для «практических занятий» на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В то же время, российскими военными специалистами осуществлялись испытания нового образца БПЛА при применении в составе разведывательно-ударного контура.