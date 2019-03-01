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Оперативники Госпогранслужбы разоблачили попытку легализации российских террористов на территории Украины

Вчера, 16:41 citynews.net.ua | Напечатать

Российская Федерация не оставляет попыток по подготовке провокаций в других странах, в частности ЕС или Северной Америки, а также на территории Украины.

Для этого российские спецслужбы нередко используют лиц с подготовкой в ​​террористических лагерях, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Одну из схем легализации в Украине российских наемников разоблачили сотрудники Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции. Оперативники пограничного ведомства длительное время следили за причастными к делу фигурантами.

Для направления в Украину лиц, прошедших через лагеря террористов, воевавших в рядах ИГИЛ в Сирии и незаконных вооруженных формированиях на востоке нашей страны, противоправные элементы пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ. При этом боевиков подыскивали среди выходцев с Северного Кавказа и стран Средней Азии.

Чтобы «незаметно» отправить в Украину боевика, его документы тщательно готовили и пытались заранее несколько раз «обкатать» по маршруту будущего движения через украинскую границу, как на западе, так и на востоке.

Двух пособников этой схемы правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачу им нескольких паспортов иностранцев. Задержанные оказались гражданами России и Украины.

Впоследствии в паспорта должны были проставляться поддельные штампы о пересечении государственной границы Украины в различных пунктах пропуска. Этим планировали усыпить бдительность пограничников непосредственно в момент появления на границе лица, будто он неоднократно пересекал украинскую границу.

Как выяснили оперативники Госпогранслужбы, один из паспортов оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ. Некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям.

Также задержан пособник, гражданин Украины, который несколько лет назад задерживался полицией Херсонской области за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас обоих пособников передано сотрудникам Нацполиции и направлено сообщение по факту обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК. Также осуществляется дальнейшая их проверка на предмет причастности к террористической деятельности.


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