» » Наев рассказал, как будут голосовать военные на Донбассе

Наев рассказал, как будут голосовать военные на Донбассе

Сегодня, 16:40 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские военнослужащие в районе проведения Операции объединенных сил смогут принять участие в голосовании на президентских выборах 31 марта, как и все граждане Украины.

Об этом рассказал командующий ООС Сергей Наев в интервью изданию "Тиждень".

По его словам, все бойцы ВСУ смогут воспользоваться своим конституционным правом, приняв участие в президентских выборах.

"На территории воинских частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков для военнослужащих. Они будут голосовать на правах обычных граждан Украины по своим паспортам. А командиры всех уровней и их заместители по морально-психологическому обеспечению предоставят им возможность беспрепятственно выполнить свой гражданский долг. То есть все те военнослужащие, которые, к примеру, не вовлечены в состав дежурных сил или боевого дежурства утром, будут голосовать в первой половине дня, остальные - после обеда", - пояснил Наев.

Он уточнил, что подготовка к выборам в подразделениях ООС ведется уже более месяца.

"Для этого налажено взаимодействие с местными и государственными органами власти. Места, где будет происходить голосование личного состава, уже определены, организовано взаимодействие с ОИК по вопросам составления списков избирателей, образования участковых комиссий", - рассказал Наев.

Командующий ООС также отметил, что никакой специальной агитации для бойцов не предусмотрено, поэтому она не проводится.

"У нас все бойцы хорошо образованы, это не дети, поэтому они способны самостоятельно принять решение", - сказал Наев.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:04

В Украину едет техмиссия МВФ

Сегодня, 17:06

В Кабмине допускают проведение выездного заседания в Луганской области

Сегодня, 16:40

Наев рассказал, как будут голосовать военные на Донбассе

Сегодня, 16:00

Военные ООС сбили российский беспилотник

Сегодня, 15:40

Лисянский заявил об увеличении числа пропускных кабинок на КПВВ Донбасса

Сегодня, 15:26

В ЛНР хоронят Пасечника и ждут возвращения Плотницкого

Сегодня, 14:58

Украинские войска получат модернизированный танк Т-80

Сегодня, 13:51

В Троицком боевики обстреляли жилые дома. Есть раненые и контуженные среди мирных жителей

Сегодня, 13:41

Совет Европы: Украинская власть должна в полной мере обеспечить право ВПЛ принять участие в выборах

Сегодня, 12:58

Помещение Северодонецкого профучилища забрала охранная фирма

Сегодня, 12:58

Помещение Северодонецкого профучилища забрала охранная фирма

Сегодня, 12:13

Украинцев будут информировать о размере субсидий персональным сообщением

Новости Украины:

Сегодня, 18:04

В Украину едет техмиссия МВФ

Сегодня, 16:40

В Украине в неполных семьях живут 3 млн детей

Сегодня, 16:03

Суд в Гааге поддержал «Нафтогаз» в споре за утраченные в Крыму активы

Сегодня, 15:59

Адвокат посетила Сенцова в российской колонии

Сегодня, 15:08

В Брюсселе пройдет фестиваль украинской культуры "Украинская весна"

Сегодня, 13:34

В ПЦУ назвали условие для допуска представителей ЛГБТ к причастию

Сегодня, 12:13

Украинцев будут информировать о размере субсидий персональным сообщением

Сегодня, 11:20

ДТП в Польше: погибли граждане Украины

Сегодня, 10:54

Порошенко назвал дату запуска авиарейсов в Ужгород

Сегодня, 10:25

В марте украинцы будут отдыхать 11 дней

Сегодня, 10:15

Вступили в силу поездки в Грузию по ID-паспортам

Сегодня, 09:29

На сайте "Укрзализныци" ведутся технические работы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 