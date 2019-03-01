Совет Европы: Украинская власть должна в полной мере обеспечить право ВПЛ принять участие в выборах

Украинская власть должна в полной мере обеспечить право внутренне перемещенных лиц из неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма принять участие в выборах.

Об этом на конференции в Киеве заявил докладчик Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Йос Винен, передает «Европейская правда».

«Конгресс призывает принять необходимые законодательные меры, в частности с учетом следующих местных выборов в 2020 году, с целью сделать участие ВПЛ в избирательном процессе реальностью», — сказал он.

В Совете Европы считают, что первым конкретным шагом парламента Украины в этом направлении должен принять проект Закона № 6240, чтобы «устранить существующие барьеры для полного участия ВПЛ в выборах в соответствии с международными стандартами».

«Долгожданное принятие этого законопроекта упростило бы процедуру регистрации избирателей и позволило бы всем гражданам Украины зарегистрироваться для голосования по месту их фактического проживания», — сказал докладчик Винен.

Кроме закона, существует также потребность в улучшении образованности избирателей и информации для ВПЛ, обеспечении качественных списков избирателей и обеспечении подготовки избирательных органов, отметил Винен.