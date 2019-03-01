Помещение Северодонецкого профучилища забрала охранная фирма

Помещение Северодонецкого профучилища забрала охранная фирмаСегодня, 12:58
Правовую позицию прокуратуры по делу о нецелевом использовании помещения учебного заведения подтвердил Верховный Суд, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Установлено, что одно из помещений государственного учебного заведения «Северодонецкое высшее профессиональное училище» площадью почти 92 кв м стоимостью 173 тысячи гривен длительное время на основании договора аренды использовалось, как офисное помещение охранной фирмы.
Суд кассационной инстанции передал дело на рассмотрение в Хозяйственный суд Луганской области.