Украинцев будут информировать о размере субсидий персональным сообщением

Граждан Украины будут информировать о размере субсидий персональным сообщением.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает РБК-Украина.

Глава Минсоцполитики отметил, что в сообщении будет указан также размер выплаты для пенсионеров.

"Для того, чтобы проинформировать получателя субсидий о нововведениях предусмотрено направить каждому персональное сообщение, в котором будет указан размер субсидии, а также размер выплаты для пенсионеров, или необходимость обращения в Ощадбанк для тех, кто не получает пенсии", - сообщил Рева.

По его словам, граждане должны постоянно контролировать потребление коммунальных услуг.

"Механизмом предоставления жилищных субсидий наличными предусмотрено, что граждане должны постоянно контролировать потребление своих коммунальных услуг и своевременную уплату в полном объеме, а не размер обязательного платежа, как было раньше. То есть, они получат полный счет и за полный счет должны будут заплатить средствами субсидий и своими собственными, которые ранее были обязательной платой", - добавил министр.