Пункты пропуска на линии разграничения перешли на весенний график работы

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перешли на весенний график работы, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Согласно распоряжению, командующего объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода», – говорится в сообщении.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.