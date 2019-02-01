Какое оружие РФ испытывает на полигонах в ОРДЛО

Боевики во временно оккупированном Донбассе 26-27 февраля проводили учебные стрельбы артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 Гвоздика. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, особое внимание уделялось наработке навыков личного состава в применении завезенных с территории России автоматизированных звукометрических комплексов пассивной действия АЗК-7 Мезотрон.

"Российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллерийских батарей по использованию специализированных комплексов разведки для нанесения максимальных потерь подразделениям объединенных сил, в ходе ведения российскими оккупационными войсками боевых действий", - отмечается в сообщении.