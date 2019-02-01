В Северодонецке из-за собаки автомобиль полиции Toyota Prius врезался в столб

В Северодонецке автомобиль полиции Toyota Prius врезался в столб.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Северодонецк, ул. Промышленная, 34. Во время движения на проезжую часть выскочила собака, в результате чего водитель был вынужден изменить направление движения и потерял контроль над транспортным средством. Служебный автомобиль выехал на обочину и столкнулся со столбом», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате ДТП один из полицейских получил телесные повреждения.