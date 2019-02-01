В Украине за 11 месяцев зафиксировано почти 450 случаев беспричинных задержаний граждан

С 1 апреля 2018 года более всего жалоб гражданского населения поступило на беспричинные задержания.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления правозащитного центра "Поступ" Евгений Васильев, передает РБК-Украина.

По его словам, с 1 апреля 2018 года работала "горячая линия".

"Мы получили 449 звонков. Мы фиксировали нарушения прав человека сотрудниками силовых структур. Больше всего было жалоб на беспричинные задержания. На "горячую линию" поступали звонки и мы фиксировали нарушения онлайн. Дела, которые мы считали более серьезными, мы передавали партнерам", - отметил он.

По его словам, больше всего поступило обращений-жалоб с Донецкой области.

"С Донецкой области - 40% обращений, а с Луганской - 37%", - рассказал он.

По его словам, представители организации выезжали на места, общались с людьми и с представителями правоохранительных органов.

"Мы также оставляли им свои рекомендации. Больше всего жаловались на действия полиции, а точнее на их бездействие. Таких обращений было 67%. Меньше всего жаловались на Нацгвардию - 1%", - добавил он.

Он отметил, что использовались всевозможные средства для размещения информации о работе линии. А также информация распространялась через газеты, через сеть активных граждан, выпускались визитки, и через социальные сети.