В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находится 300 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/50; "Марьинка" – 20/60; "Новотроицкое" – 40/45; "Гнутове" – 25/30", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки линию разграничения пересекли 32,2 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств, добавили в ведомстве.

Отмечается, что с 1 марта КПВВ в районе операции Объединенных сил переходят на весенний график работы. Пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.