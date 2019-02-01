За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил 27 февраля на Донбассе российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия, ранен один военный.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

По украинским позициям велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских военных: в районе населенного пункта Водяное, Чермалыка и из снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил шесть обстрелов: в районе населенного пункта Крымское, вблизи села Желтое, возле населенного пункта Новолуганске и в районе пгт Станица Луганская.

По данным разведки, 27 февраля двое оккупантов уничтожены, пятеро ранены, уничтожена одна единица военной техники противника.

С начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал.