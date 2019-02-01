На Донбассе за день ранен 1 украинский военный

Боевики за день, 27 февраля, 7 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, 4 раза боевики применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Также по позициям наших защитников 4 раза были выполнены пуски управляемых ракет. Зафиксировано деятельность снайпера противника", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 4 раза открывали огонь по нашим опорных пунктах:

из минометов калибра 120 мм и дважды из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;

из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - возле населенного пункта Чермалык;

из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник трижды обстрелял наши позиции.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - сообщили в пресс-центре ООС.