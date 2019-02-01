На Луганщине по материалам СБУ к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы осужден боевик

На Луганщине по материалам СБУ к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы осужден участник незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оперативники спецслужбы установили, что весной 2015 года житель приграничного населенного пункта на Луганщине совершил подрыв радиолокационной станции одной из воинских частей, а также транспортных средств, принадлежащих сотрудникам Госпогранслужбы и СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника в апреле 2015 года. Во время санкционированных следственных действий по месту его жительства обнаружены 3 пистолета, 4 тротиловые шашки общим весом 200 г, патроны различного калибра, электродетонаторы и взрывное устройство иностранного производства.

Старобельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевших