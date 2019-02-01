На Луганщине работник областного центра по гидрометеорологии присвоил более 60 тыс. грн

Начальника структурного подразделения Луганского областного центра по гидрометеорологии подозревают в завладении государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, под процессуальным руководством Старобельской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений) УК Украины.

«Начальник одного из структурных подразделений Луганского областного центра по гидрометеорологии на протяжении 2016-2018 годов вносил недостоверные сведения и подписывал табели учета рабочего времени по отношению к подчиненному работнику, который в действительности находился за пределами Украины. На основании указанных документов подозреваемый незаконно получил более 60 тыс. грн», – говорится в сообщении.

«В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения последнего от должности. Досудебное расследование продолжается», – добавили в прокуратуре.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.