ГУР объяснило, зачем в Донбасс перебросили российских военных

Командование ВС РФ усиливает контроль за проведением ротации командного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, принимаются меры для предотвращения случаев масштабного хищения средств и имущества.

"В связи с этим, проведение ротационных мероприятий осуществляется с привлечением многочисленных специальных комиссий из состава 8 армии Южного военного округа ВС РФ (штаб в Новочеркасске Ростовской области, - ред.)", - отмечается в сообщении.

В ГУР добавили, что это связано с назначением на руководящие должности соединений и частей террористов значительного количества кадровых российских офицеров, ранее проходивших военную службу в составе российских оккупационных войск в ОРДЛО