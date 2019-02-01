СМИ: В штабе ООС не подтвердили информацию о захвате в плен военного

В штабе операции объединенных сил не подтверждают информацию о захвате в плен боевиков украинского военного в районе Золотого Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает LIGA.net.

«Таких данных нет, но мы проверяем информацию», - отметили в пресс-центре.

В штабе ООС назвали фейком информацию ресурсов боевиков, что в составе группы военных было якобы десять человек.

«Мне кажется, что это все - фейки, но мы уточняем», - добавил пресс-офицер штаба ООС.