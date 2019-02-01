В Лисичанске полицейские нашли потерявшегося мальчика

Сотрудники Лисичанского отдела полиции установили местонахождение и вернули родителям 9-летнего мальчика, который, волнуясь, что мать будет ругать за замечания в школе, боялся возвращаться из секции бокса домой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины.

Вчера, 26 февраля, в 18:31 полицейские получили сообщение от 38-летней местной жительницы о том, что ее несовершеннолетний сын пошел на тренировку и домой не вернулся. Благодаря скоординированной работе всех подразделений, полицейские нашли мальчика, который гулял по улицам города.

"К счастью, жертвой преступления несовершеннолетний не стал. Ребенок возвращен домой. С целью предотвращения повторения подобного в будущем, с мальчиком проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении.