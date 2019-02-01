СК РФ открыл уголовное дело на украинских правоохранителей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации открыто уголовное дело в отношении старшего следователя Службы безопасности Украины в Одесской области Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Романа Мрочко.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В РФ сообщают, что против украинских правоохранителей открыли дело по факту "привлечения заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России (ч. 2 ст. 299 УК РФ)". Отметим, что речь идет о российских военных, которые в прошлом году захватили украинские корабли и экипаж в Керченском проливе. После этого военная прокуратура Украины сообщила о подозрении в атаке на украинские корабли семи военнослужащим Российской Федерации. В РФ заявляют о своей невиновности.

"Обвинения российских военных были согласованы заместителем военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Мрочко, после чего направлены для вручения по последнему известному украинской стороне месту прохождения военной службы гражданами Российской Федерации", - говорится в сообщении.