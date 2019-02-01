На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

На Донбассе за сутки ранен один украинский военныйСегодня, 09:09
На Донбассе в результате обстрелов боевиков от начала суток в среду, 27 февраля, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник от начала текущих суток дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;
из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.
Что касается прошедших суток, 26 февраля, боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение использовалось девять раз.
"Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ООС.
В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Подразделения ООС отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.