На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

На Донбассе в результате обстрелов боевиков от начала суток в среду, 27 февраля, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник от начала текущих суток дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;

из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

Что касается прошедших суток, 26 февраля, боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение использовалось девять раз.

"Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ООС.