Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Единого госреестра ветеранов войны.

Об этом сообщает пресс-служба ВР в информации к состоянию прохождения законопроекта № 9508.

В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодняшний день информация о лицах, подпадающих под действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» является разрозненной и не дает возможности проводить системную и эффективную деятельность по реализации государственной политики в сфере социальной защиты этих лиц.

Закона был разработан с целью обеспечения реализации и совершенствования государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны и других лиц, на которых распространяется действие Закона о статусе ветеранов войны, с помощью создания Реестра, который позволит обеспечить автоматизированный учет таких лиц, а также администрирования их потребностей.