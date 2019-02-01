На Луганщине за взятку пограничнику будут судить гражданина Армении

Новопсковским отделом Старобельской местной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) в отношении гражданина Армении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В феврале 2019 года мужчина прибыл из Российской Федерации на международный пункт пропуска "Танюшевка", расположенный на территории Новопсковского района. Во время проверки документов последний предоставил инспектору пограничной службы неправомерную выгоду в сумме 2 тыс. руб. РФ для быстрого и беспрепятственного прохождения процедуры пересечения государственной границы вопреки порядку, установленному действующим законодательством Украины для продолжения регистрации на территории РФ», – говорится в сообщении.

«Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение или лишение свободы сроком от 2 до 4 лет», – добавили в прокуратуре.