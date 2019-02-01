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Порошенко подписал закон о запрете россиянам наблюдать за выборами в Украине

Сегодня, 13:55 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине», которым вводится запрет представителям России быть наблюдателями на выборах в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон вносит изменения в законы «О выборах президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах», которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Этот запрет касается также лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 7 февраля. Председатель парламента Андрей Парубий подписал его 8 февраля.


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